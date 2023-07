Uomo si barrica in un hotel e prende una donna in ostaggio: dalla finestra lancia oggetti nella piscina

di Redazione web

A Las Vegas può accadere di tutto. Tanti film ci hanno raccontato delle folli notti nella città del peccato in Nevada, Stati Uniti, ma ora sono i social, ad aggiungere altre storie da raccontare. Un uomo, barricato ai piani alti del Caesars Palace, ha rotto una finestra, da cui ha cominciato a lanciare mobili e vestiti verso il basso, giù nella piscina di uno degli hotel più celebri della città.

Armed man inside a Ceasar palace hotel room in Las Vegas is throwing things out of his window



Swat is reportedly on scene pic.twitter.com/XxLU4Wwepb — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) July 11, 2023

Donna in ostaggio

All'interno, però, l'uomo non era solo ma in ostaggio aveva una donna, per cui è scattata l'emergenza al 911 che ha inviato un team di forze speciali per impedire il peggio e spingere l'uomo alla resa. Circondato l'edificio ed evacuata l'area sottostante, dopo diverse ore finalmente l'uomo ha desistito dalle sue intenzioni e si è arreso alle forze di polizia che lo hanno arrestato. Nessuna conseguenza per la donna che a parte la paura, sta bene.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA