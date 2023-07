Cliente si accascia sul tavolo, panico tra i camerieri: arriva l'ambulanza. Poi la scoperta incredibile

di Redazione web

Grande reattività da parte del personale di un ristorante nel centro di Ancona, dove si è verificata una situazione che ha allarmato uno dei camerieri, subito pronto a fare la sua parte. Il cliente del locale si è seduto e ha ordinato da bere e qualcosa da mangiare.

Svenuto al ristorante?

Il cameriere ha preso l'ordine e l'ha passato in cucina, ma nel frattempo il cliente si accascia con la testa sul tavolo e l'inserviente ha pensato subito ad un malore, visto che l'uomo non rispondeva, allora ha chiamato il servizio di emergenza, il 118 che ha mandato un'ambulanza nel locale in via della Loggia, scrive Today.

Scappa dall'ospedale

L'uomo, di 62 anni, una volta arrivato in ospedale viene sottoposto ad una serie di accertamenti, ma i medici non hanno riscontrato nessun problema, se non che l'uomo, in verità non era svenuto, ma avendo bevuto alcolici prima di pranzo, si era addormentato complice la calura.

