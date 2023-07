Bambini litigano in piazza, i genitori provano a dividerli ma scoppia una rissa tra le famiglie

di Redazione web

Una lite banale, di quelle che possono avvenire tra ragazzini che giocano a tirar calci al pallone nella piazza del paese. I fatti sono accaduti a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, quando due ragazzini hanno iniziato a discutere in modo animato, e la mamma di uno dei due è intervenuta per dividere i due litiganti, scrivono i giornali locali.

Rissa tra famiglie

A quel punto anche i genitori dell'altro sono arrivati in difesa del giovane, finché la contesa non è passati dai figli alle famiglie, che hanno iniziato a prendersi a calci e pugni, fino a degenerare in una vera e propria rissa che ha richiesto l'intervento dei carabinieri del comando locale, che hanno denunciato otto persone in stato di libertà, per rissa aggravata e lesioni personali.

Otto denunce

La violenta disputa è avvenuta nella centralissima piazza Umberto, lo scorso 19 giugno.

I carabinieri hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza presenti in piazza Umberto e sentito alcuni testimoni, denunciando otto persone, tra i 19 e 46 anni, ed anche un ragazzino di neppure 14 anni.

