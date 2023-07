Partita a carte al circolo finisce in rissa: un giocatore si alza e prende a sediate l'avversario Anziano ricoverato in ospedale per trauma cranico ed emorragia cerebrale dopo essere stato colpito in testa con una sedia







di Redazione web Una normale partita a carte in un circolo frequentato da anziani che giocano alle bocce a Mariano Comense, in provincia di Como, come accade ogni giorno. Ma stavolta gli animi si sono agitati un po' troppo e tra alcuni giocatori è iniziata una discussione, sempre più violenta, in cui sono volate parole grosse, offensive, scrivono i giornali locali. Rapina con pistola in pugno: barista e due clienti lo bloccano e lo consegnano ai carabineri Colpito con una sedia Da una situazione banale di gioco, la lite è diventata furiosa e un uomo di 58 anni, si è alzato dalla sedia, l'ha presa tra le mani e l'ha scagliata contro un uomo più anziano di lui, pensionato di 78 anni di Cabiate. L'anziano è stato colpito dalla sedia in testa, riportando lesioni gravi, dopo essere caduto a terra, sbattendo il capo sul pavimento. I traumi al cranio subiti lo hanno ferito in modo molto grave, tanto che il 78enne è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna di Como. Anziano è grave Sin dal suo ingresso in ospedale, le condizioni sono state giudicate critiche, ma la situazione è precipitata ancora di più; infatti, sottoposto agli esami diagnostici, all'anziano è stata riscontrata un'emorragia cerebrale. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 15:24

