Ragazza di 18 anni violentata a Como in piena zona della movida: era in vacanza con un'amica

Una ragazza di 18 anni, una turista austriaca, ha denunciato una violenza sessuale avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Como. Lo stupro sarebbe avvenuto nel pieno centro della movida, in zona piazza De Gasperi. Dopo la violenza, la giovane ha chiesto aiuto a un'amica con cui era in vacanza ed è stata portata all'ospedale Sant'Anna.

Turista violentata a Como

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la turista austriaca era in vacanza con un'amica. Domenica sera ha raggiunto a ora di cena la zona di piazza De Gasperi, molto frequentata per i suoi locali specialmente nel periodo estivo, e vi è rimasta fino a notte fonda. Qui ha conosciuto un uomo, che poi avrebbe abusato di lei. Dopo la violenza, la 18enne è tornata al B&B di via Brambilla nel quale alloggiava con l'amica, alla quale ha chiesto aiuto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 08:30

