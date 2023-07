Leonardo La Russa, le chat della 22enne con l'amica: «Mi ha drogata, per forza. Che vergogna, sono terrorizzata»

La ragazza che ha denunciato una violenza sessuale per la quale accusa il figlio del presidente del Senato, Leonardo La Russa, al risveglio nella casa del 19enne lo scorso 19 maggio ha scambiato una lunga serie di messaggi con l'amica che era con lei nella discoteca Apophis di Milano. Nella chat la giovane, 22 anni, sembra davvero non ricordare nulla di quanto accaduto quella notte, e prende coscienza di aver avuto un rapporto sessuale con La Russa solo dopo che è stato il ragazzo stesso a dirglielo. La conversazione è stata riportata dal Corriere della Sera.

Leonardo La Russa, il papà della 22enne: «Da quella notte mia figlia è devastata, spero in indagini oggettive»

Ignazio La Russa: «Mio figlio non ha compiuto atto penalmente rilevante. Dubbi sulla ragazza, aveva preso cocaina»

I messaggi

La ragazza che accusa Leonardo La Russa chiede all'amica, testimone di quanto accaduto nel locale, di raccontarle cosa fosse successo: «Amo mi sono risvegliata da La Russa... (...) ma che problemi ho... o mi hanno drogata. Non mi ricordo bene, non va bene, faccio troppi casini. Non sono normale, raccontami di ieri». Il messaggio viene inviato a mezzogiorno, quando la 22enne è ancora nel letto di casa La Russa. «Tu sei da lui ora?», «Avete fatto sesso?», «scappa, scherzi, va’ via subito», le risponde l'amica con cui lo scambio di messaggi proseguirà fino al pomeriggio, quando la ragazza andrà alla clinica Mangiagalli.