Aggredisce con un coltello e violenta la compagna di 44 anni, la costringeva anche a prostituirsi: arrestato 53enne

Lo stupro, l'aggressione e l'arresto per violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. È partita da un pub di Ostia la telefonata che denunciava un'aggressione a una donna. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato la vittima 44enne in mezzo alla strada. Visibilmente scossa, ha raccontato che poco prima il compagno, insieme ad un altro uomo, l'aveva violentata, picchiata e ferita con un coltello. Immediato l'intervento degli operatori del 118 e il fermo dell'uomo, rintracciato in una struttura ricettiva.

Violenza sessuale e prostitizione

La vicenda, che risale alla scorsa settimana, non si è conclusa con l'aggressione e la violenza sessuale. Gli investigatori hanno accertato che l'uomo da tempo costringeva la propria compagna a prostituirsi. L'autorità giudiziaria ha quindi disposto per il 53enne la misura della custodia cautelare in carcere a Regina Coeli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 15:38

