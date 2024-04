Imprenditore innocente in galera per 5 mesi, arriva il risarcimento: «Doloroso e surreale, ho perso tutto»

di redazione web

Si chiama Erminio Dedodato l'imprenditore di Vergiate nel Varesotto, che ha passato in carcere ben cinque mesi, due ai domiciliari, da innocente. Accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio nel luglio 2020, l'uomo ha perso tutto. E adesso la Corte d'appello di Milano gli ha riconosciuto 60mila euro quale riparazione al danno per l'ingiusta detenzione subita. Nel corso delle indagini i poliziotti avevano trovato, dopo una telefonata anonima, oltre due chili di cocaina e una pressa che, secondo gli inquirenti, sarebbe servita per confezionare i panetti di stupefacente in un deposito della società di Deodato.

Cosa è successo

Prima l'arresto, poi i cinque mesi di carcere e i due agli arresti domiciliari, quindi, finalmente l'assoluzione con formula piena. E adesso la Corte d'appello di Milano gli ha riconosciuto 60mila euro quale riparazione al danno per l'ingiusta detenzione subita.

Da subito era emerso che Erminio Dedodato non aveva a che fare con quel giro di spaccio di droga finito al centro dell'inchiesta della Polizia che nel luglio 2020 aveva portato al suo arresto e a quello di un 43enne albanese che, da subito aveva spiegato come i due chili di cocaina trovati in un deposito in uso all'azienda di Diodato fossero suoi, scagionando l'imprenditore che, a detta del 43enne, nulla sapeva del giro di spaccio.

Alla confessione però l'autorità giudiziaria non aveva creduto procedendo con la custodia cautelare dell'imprenditore e chiedendone poi il rinvio a giudizio. Assistito dall'avvocato Daniele Galati, che lo ha seguito passo dopo passo credendogli sempre e, anzi, trovando le prove che lo scagionavano dalle accuse, Diodato ha ottenuto una riparazione dallo Stato pari a 60mila euro. Tanto ha assegnato la Corte d'appello di Milano accogliendo la richiesta, per l'ingiusta detenzione.

Il risarcimento

Certo non quanto era stato chiesto, riferisce l'Ansa «Ma almeno è abbastanza per ricominciare, visto che il mio assistito ci ha rimesso un'attività da 240mila euro all'anno.

Nel corso delle indagini i poliziotti avevano trovato, dopo una telefonata anonima, oltre due chili di cocaina e una pressa che, secondo gli inquirenti, sarebbe servita per confezionare i panetti di stupefacente in un deposito della società di Diodato. Per lui sono scattate le manette così come per l'albanese di 43 anni. Questi ha subito confessato di essere il solo responsabile per la droga, scagionando l'imprenditore che è comunque rimasto in carcere.

L'avvocato Galati spiega cosa hanno rivelato le indagini e cosa è accaduto al processo sino all'assoluzione: «Già dopo i primi dieci giorni dall'arresto c'erano elementi tali da far cadere la custodia cautelare in carcere. L'uomo arrestato con lui per detenzione ai fini di spaccio lo ha immediatamente scagionato dichiarando che la droga era sua e che il mio assistito non sapeva nulla. Anche le impronte dattiloscopiche trovate sui panetti di stupefacente hanno rivelato che il signor Deodato non li aveva mai toccati: c'era solo le impronte dell'altro arrestato». Galati riferisce inoltre che altri testimoni hanno corroborato la tesi spiegando che l'albanese del capannone aveva le chiavi: entrava e usciva senza che nessuno controllasse la sua attività. Il processo di primo grado è stato definitivo, assoluzione con la formula più ampia per non aver commesso il fatto. E ora dalla Corte d'appello di Milano è arrivato il risarcimento da 60mila euro per quei 145 giorni di ingiusta detenzione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 18:45

