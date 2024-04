Milano Design Week e Fuorisalone, allerta virus. Pregliasco: «Occasione di assembramenti pericolosi». Ecco i comportamenti da seguire

di Redazione web

Virus in agguato per i fan del Salone del Mobile di Milano e del Fuorisalone, nella città affollata gli agenti infettivi mutano e trovano rapidamente nuovi ospiti. I virologi consigliano di fare attenzione e avere sempre con sè il gel igienizzante per le mani.

I virus a cui fare attenzione al Salone del Mobile

«Tra assembramenti e aperitivi, complici gli sbalzi termici che hanno cancellato l'illusione di un'estate anticipata, per salonisti e fuori-salonisti si moltiplicano le situazioni a rischio contagio», avverte il virologo Fabrizio Pregliasco. «Rhinovirus, molti enterovirus, metapneumovirus, coronavirus non Sars, ma anche un po' di influenza e di Covid, con l'indice di trasmissione Rt tornato la settimana scorsa appena sopra la soglia epidemica: questi i nemici invisibili che aleggiano sulla Design Week meneghina», elenca l'esperto dell'università Statale di Milano. «E poi c'è la Dengue - ammonisce - con l'epidemia ancora in corso in Sud America e le zanzare tigre che iniziano a circolare in città, possibili vettori del virus». Il virologo Pregliasco spiega: «Siamo ancora in una stagione in cui la curva delle infezioni respiratorie stenta ad abbassarsi con maggiore decisione. E tutte le situazioni di vicinanza, ormai lo abbiamo capito bene con il Covid, certamente contribuiscono a questa "coda" di virus simil-influenzali». Senza dimenticare, poi, «i virus gastrointestinali, per cui è importante fare attenzione a quello che si mangia e che si beve, accertarsi di consumare alimenti sani e sicuri, evitare mix insidiosi», raccomanda il medico. Infine Dengue, perché «ormai c'è di mezzo pure lei e i maxi-eventi in generale rappresentano sicuramente un'occasione di possibile contagio, soprattutto considerando il fatto che la gran parte dei casi sono asintomatici».

Come evitare i contagi

L'auspicio di Pregliasco è che a livello di autorità locali e di popolazione si prendano sul serio le indicazioni ministeriali alla prevenzione ambientale, alla disinfestazione e alla lotta senza quartiere alle zanzare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 19:55

