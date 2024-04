Soppressata calabrese imbottita di droga, pusher albanesi in manette FOTO

di Redazione web

Avevano in un box oltre cinque chili di cocaina. Per questo, gli agenti della la Polizia di Stato di Milano hanno arrestato due albanesi di 36 e 46 anni. Martedì pomeriggio, in zona Istria, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia hanno individuato due sospetti spacciatori a bordo di un'auto e ne hanno seguito le mosse. Il 36enne si è diretto con la sua auto in un box di via Benefattori dell'Ospedale, dove alla vista degli agenti ha cercato di chiudere la saracinesca.

All'interno sono state trovate confezioni sottovuoto per un peso di 5 chili e due etti di eroina: un paio di panetti erano stati ricoperti con soppressata calabrese in doppi involucri sottovuoto. Nel suo appartamento, in condivisione con il 46enne che era all'interno, sono stati trovati 65mila euro in una busta sul letto e altro denaro, oltre a una macchina professionale conta banconote, una macchina per il sottovuoto e altro materiale per il confezionamento.

