Virus mortale delle zecche arriva in Europa: paura in Gran Bretagna. Tra i sintomi febbre ed emorragia agli occhi

Paura nel vecchio continente per l'arrivo di un nuovo virus mortale, la febbre emorragica di Crimea-Congo (CCHF), trasmesso dalle zecche, endemico in luoghi con climi più caldi come l'Africa, i Balcani, il Medio Oriente e l'Asia. Gli scienziati temono che la malattia possa espandersi dai suoi territori abituali e spostarsi verso paesi come Gran Bretagna e Francia a causa del riscaldamento globale.

Casi in Europa

Tra il 2016 e l'agosto 2022 sono stati segnalati sette casi in Spagna, in cui tre hanno perso la vita. Durante una riunione della commissione per la scienza, l'innovazione e la tecnologia del Parlamento la scorsa settimana, gli esperti hanno avvertito che è "molto probabile" che la malattia possa presto raggiungere la Gran Bretagna.

Durante l'audizione sulle malattie emergenti, il professor James Wood, capo della medicina veterinaria presso l'Università di Cambridge, ha affermato che CCHF potrebbe arrivare in Gran Bretagna attraverso le zecche degli animali. Parlando con The Sun, il professor Paul Wigley ha detto che "esiste sempre la possibilità che zecche infette da virus entrino nel paese su animali o persone che consentano a CCHF di entrare nel Regno Unito.

Alta mortalità

Secondo l'OMS, la malattia che uccide fino al 40% delle persone infette, riporta sintomi quali febbre, dolori muscolari, vertigini, sensibilità alla luce e vomito e possono portare a insufficienza d'organo e sanguinamento interno.

La professoressa Isabel Oliver, capo consulente scientifico presso l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha affermato che il rischio per la popolazione inglese è ancora "molto basso", ma "il rischio potrebbe aumentare nel contesto di un clima e di un ambiente che cambiano".

