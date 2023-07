Fingono un malore per avere un passaggio in ambulanza e postare il video su TikTok: follia a Rimini

di Redazione web

Ha finto di sentirsi male e chiamato un'ambulanza per essere portati in ospedale. In realtà è stata l'ennesima stupida azione che ha protagonista un video da condividere sui social, in particolare su TikTok. I protagonisti sono ancora due giovani ragazzi, scrive il Resto del Carlino, che chiamano il 118, dicendo che uno dei due sta male e ha bisogno di un medico. Arrivata sul posto, salgono ma tutto viene ripreso con lo smartphone e condiviso su TikTok, dove il video - neanche a dirlo - è subito diventato virale.

Il finto malore

Al telefono con l'operatore, il giovane fatica anche a trattenere le risate mentre illustra i finti sintomi accusati alla persona che lo sta ascoltando per compilare la scheda di soccorso e passarla all'ambulanza che arriva in via Piane a Rimini, il finto malato insieme al suo amico sale a bordo, in direzione pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini.

Una volta arrivati in ospedale i due se la danno a gambe, facendo perdere le loro tracce, ma lo stupido video su TikTok resta ed è una prova, di un'azione passibile anche sotto il profilo penale.

Cosa si vede nel video su Tiktok

Si vedono due ragazzi intorno ai 20 anni d'età, in buono stato di salute, che fingono un problema e chiamano il 118 per poter far arrivare i sanitari.

Ecco la denuncia di Maurizio Menarini, direttore della Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna. «In merito al video che circola sul web - si legge - nel quale viene effettuata una chiamata alla centrale operativa 118, si sottolinea che gli operatori hanno eseguito le procedure in modo corretto e puntuale, attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante. Allo stesso modo si sono comportati l'equipaggio, che ha trasportato il ragazzo e l'accompagnatore al Pronto soccorso di Rimini, dove sono state effettuate le procedure di triage ed accettazione. Dopo alcuni minuti si sono spontaneamente allontanati dal pronto soccorso stesso. Stigmatizzando in modo assoluto il fatto, l'Ausl della Romagna ha proceduto con denuncia penale nei confronti dei due soggetti rappresentati nel video in quanto hanno distolto mezzi di soccorso dal loro compito di istituto e creato un allarme ingiustificato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 17:02

