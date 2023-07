Quando la vacanza in aereo diventa un incubo: 180 passeggeri bloccati a Zante, ritardi da Roma a Milano

Due giorni da incubo per chi si muove per le vacanze, soprattutto al mare, in un luglio più che mai infuocato per via delle altissime temperature (con punte di 45 gradi e oltre 20 città da bollino rosso). Forti disagi si sono registrati infatti su diversi voli, sia in Italia che dall'estero: disagi che vanno ad aggiungersi a quelli di questa mattina dovuti all'incendio scoppiato nell'aeroporto di Catania. Il caso più eclatante è certamente quello dei passeggeri bloccati da ieri in aeroporto a Zante, in Grecia, per un volo cancellato da Volotea.

Ryanair, ritardo sul volo Roma-Bari. L'incubo dei passeggeri: scatta il super rimborso, come riceverlo

Incendio all'aeroporto di Catania, voli sospesi fino al 19 luglio. Fiamme e fumo nero, scalo evacuato