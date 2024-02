Inflazione boom, le famiglie spendono 4mila euro all'anno in più rispetto al 2021. Cosa è aumentato e cosa no

L'impennata dell'inflazione negli ultimi due anni è stata una vera e propria stangata ai danni delle famiglie italiane. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia, secondo cui a causa del boom dell’inflazione registrato tra il 2021-2023, pari al +14,2 per cento, la famiglia media italiana ha speso in questi ultimi due anni 4.039 euro in più. Se, infatti, la spesa annuale delle famiglie in termini correnti nel 2021 ammontava a 21.873 euro, nel 2023 è salita a 25.913 euro (+18,5 per cento).