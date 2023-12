Dolci di Natale da incubo: parassiti nelle creme e panettoni industriali venduti come artigianali, i Nas ne sequestrano 39 tonnellate. Dove

I dolci tipici del Natale nel mirino degli accertamenti dei Carabinieri del Nas per assicurare feste sicure a chi non rinuncerà ai tradizioniali pandori, panettoni e leccornie a base di frutta secca. In un'ampia operazione estesa su scala nazionale, mirata a tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti dolciari, sia a livello artigianale che industriale, sono state ispezionate circa 1.000 imprese. Gli accertamenti hanno rivelato irregolarità presso 382 strutture, pari al 38% degli obiettivi controllati, con la contestazione di oltre 585 violazioni penali ed amministrative.

Il sequestro

Le verifiche hanno portato al sequestro di 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime, trovate in cattivo stato di conservazione o in locali afflitti da gravi carenze igienico-strutturali. Parte di questi prodotti risultava contaminata da parassiti, priva di tracciabilità e oggetto di frode commerciale. Tra gli interventi più significativi, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Bologna ha sequestrato 24 tonnellate di frutta secca contaminata da micotossine, sostanze di origine fungina pericolose per la salute.