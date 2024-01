Stranger Things 5, al via le riprese della stagione finale. Ma la serie finirà davvero? Cosa sappiamo

di Paolo Travisi

Una data ancora non c'è. Ma per Stranger Things ci sono almeno due certezze: la prima, già nota, è che la quinta stagione, sarà quella che chiudere la serie. La seconda è che la produzione è al lavoro, il cast ed i fratelli Duffer sono tornati sul set, per dare avvio alle riprese. A diffondere la notizia è Netflix, la piattaforma di streaming dove è nato il fenomeno Stranger Things, che ha creato il mito della cittadina immaginaria di Hawkins.

Problemi con la produzione

In realtà, i fan della serie, probabilmente sapevano già che le sceneggiature sono pronte da mesi, almeno prima dell'estate, ma lo sciopero degli attori di Hollywood ha creato non pochi intoppi alle produzioni degli studios, tra cui la serie dei fratelli Duffer, che annunciano il ritorno al lavoro l'8 gennaio, appena dopo le feste di Natale. Poche settimane fa, Deadline e altre testate di settore, citavano proprio la data odierna come inizio della produzione e adesso le previsioni sono diventate realtà.

🚨CODICE ROSSO🚨 La produzione di Stranger Things 5 è ufficialmente cominciata pic.twitter.com/cbcsbZZUR5 — Netflix Italia (@NetflixIT) January 8, 2024

Effetto nostalgia

Facendo un veloce recap di Stranger Things, quel che possiamo dire è che la serie ha debuttato a luglio del 2016 ed è rapidamente diventata una delle più popolari serie Netflix di sempre, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale.

Quando uscirà in Italia

Ma se la quinta stagione è stata annunciata come quella finale, ci sono in cantiere anche altri progetti legati all'universo di Hawkins, tra cui: Stranger Things: The First Shadow in scena nel West End di Londra e una serie spinoff, ma animata, che ancora non ha titolo. Sarà proprio tutto?

