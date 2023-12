Brad Pitt compie 60 anni: ecco i 5 film più importanti della sua carriera

di Paolo Travisi

Sono arrivati i 60, anche per un'icona del cinema mondiale. Preceduto di qualche mese dal "pirata" Johnny Depp, lunedì 18 dicembre, è Brad Pitt a dover fare i conti con le sessanta candeline da spegnere. Nel lontano 1995, quando iniziava la sua parabola cinematografica, fu definito l'uomo più sexy del mondo. E da quel momento questa definizione, nel suo caso, è tornata più e più volte.

Lasciando da parte il gossip, che sulle sue liaison amorose (Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Angelina Jolie) ha scritto a fiumi, resta da considerare che Brad Pitt, oltre la sua oggettiva bellezza, è un bravo attore, istrionico quanto basta, anche se non hai impressionato l'Academy che non gli ha mai riconosciuto un Oscar.

Ecco quali sono i cinque film da vedere (o rivedere) che hanno segnato l'ascesa nella sua carriera a Hollywood:

Jennifer Aniston, scene di sesso con Jon Hamm senza l'intimacy coordinator: «Sono della vecchia scuola, non mi serve»

Thelma & Louise (1991)

Diretto da Ridley Scott, il road movie divenuto un film di culto, raccontava la disperazione di due donne, amiche, Susan Sarandon e Geena Davis, che attraversavano gli Stati Uniti in auto fuggendo dalle loro vite noiose e disperate, alla ricerca di emozioni da vivere. Nel loro percorso incontrano un giovanissimo Brad Pitt, l'autostoppista che si fa chiamare J.D. e si finge uno studente, ma che in realtà è un rapinatore. Quel personaggio molto sexy, anche se secondario nella storia del film, rimase nell'immaginario collettivo femminile e permise all'attore di fare uno scatto in avanti nella sua carriera.

Matthew Perry, la reunion del cast di Friends per ricordarlo: dove e quando rivedere gli amici tutti insieme

Intervista col Vampiro (1994)

Fu il film-rivelazione che lo lanciò nell'Olimpo di Hollywood, diretto da Neil Jordan, tratto dall'omonimo romanzo di Anne Rice, in cui un giovan Brad Pitt, rubò la scena alla superstar Tom Cruise, con cui non divise mai più lo schermo.

Seven (1995)

Uno dei thriller più belli della storia del cinema contemporaneo, un vero cult, girato da David Fincher in stato di grazia, che per il ruolo del giovane detective scelse Brad Pitt, nel film compagno di Gwyneth Paltrow, affiancato dal veterano Morgan Freeman. Entrambi sono i detective che indagano su un serial killer che uccide le sue vittime seguendo un percorso diabolico collegato ai sette peccati capitali. Grandioso il ruolo di Kevin Spacey, Seven avviò la stagione dei film su serial killer, tracciata pochi anni prima da Il silenzio degli innocenti.

Fight Club (1999)

Uno dei film più famosi, Fight Club, tratto dal primo romanzo del noto scrittore americano Chuck Palahniuk, di nuovo diretto da David Fincher, in cui Brad Pitt interpreta Tyler Durden, un individuo misterioso che convince il personaggio di Edward Norton a fondare un club dove si sfoga la frustrazione, provocata da una società consumistica e dal lavoro, con la violenza fisica.

Bastardi senza gloria (2014)

Tra i cinque film da vedere, Bastardi senza gloria è sicuramente uno dei capolavori di Quentin Tarantino alle prese col suo revisionismo storico, in cui Adolf Hitler rimane ucciso nella sala di un cinema, mentre guarda un film insieme agli altri gerarchi del nazismo. Qui, Brad Pitt interpreta il tenente Aldo Raine, ebreo appartenenti alle forze armate americane che durante lo sbarco in Normandia, in Francia, intende terrorizzare i soldati del Fuhrer. Il soprannome di Bastardi, infatti, viene affibbiato dai soldati tedeschi per i massacri che Raine ed i suoi mettevano a segno cacciando i soldati nazisti ed uccidendo ben 13 ufficiali della Gestapo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA