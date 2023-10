Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, Martin Scorsese racconta il loro rapporto sul set: i due non si sopportano?

di Redazione web

Due star mondiali del cinema, i due attori preferiti da Martin Scorsese. Staiamo parlando di Leonardo Di Caprio e Robert De Niro. I due però non sono più amici? Dopo diversi film insieme ed anni di set, si sarebbe incrinata la relazione tra i due, tanto che lo stesso cineasta sarebbe dovuto intervenire per mettere pace o comunque per mandare avanti le riprese. È Scorsese in persona a raccontare al Wall Street Journal dei brutti rapporti tra i due protagonisti del suo ultimo film «Killers of the flower moon».

Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti: ecco il video del bacio nel locale a Ibiza. Ma lei non era sposata?

Leonardo DiCaprio (48 anni) a Santa Barbara con una modella italiana 25enne: ecco chi è

Di Caprio ossessivo

«È andata per le lunghe. A un certo punto De Niro non voleva più parlare, io e Bob ci siamo guardati spesso, l’uno con l’altro, e abbiamo alzato gli occhi al cielo» ha racconta il regista di Taxi Driver. Sul set la situazione sarebbe precipitata e giorno dopo giorno, sempre più ingestibile, pare, a causa dell'ossessione per la perfezione di Di Caprio, che chiedeva in continuazione di riadattare la scena, cambiare le battute, faceva domande sul senso della scena, mandando De Niro su tutte le furie. «Dopo due anni che avevo lavorato alla storia - ha raccontato Scorsese a The Irish Times - Leo è venuto da me e mi ha chiesto dove fosse il cuore della storia»

Un'amicizia trentennale

In realtà i due attori con radici italiane, si conoscono dal 1993, quando un giovanissimo Leonardo Di Caprio recitava in «Voglia di ricominciare» al cospetto di De Niro e pare che sia stato proprio il veterano di Hollywood a convincere Scorsese a scritturare ancora una volta Di Caprio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA