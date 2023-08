Leonardo DiCaprio (48 anni) a Santa Barbara con una modella italiana 25enne: ecco chi è

Leonardo DiCaprio è stato paparazzato in compagnia di un'altra giovane modella. A Santa Barbara, infatti, l'attore è stato visto mentre passeggiava con Vittoria Ceretti, ex moglie del deejay Matteo Milleri.

Lui in abito sportivo, volto coperto con mascherina, beveva un ice coffee. Lei, con un gelato in mano e la belezza dei suoi 25 anni ha catturato l'attenzione a Los Angeles. Sarà amore?

A paparazzarli insieme a Los Angeles è la testata Page Six.

Leonardo DiCaprio, 48, and model Vittoria Ceretti, 25, cool off from the LA heat with ice cream and iced coffee https://t.co/ACNTA0PRKx pic.twitter.com/0eAlHZGpu9