Cannes: Leonardo Di Caprio, De Niro e Martin Scorsese, super cast per Killer of the flower moon

Di nuovo insieme: Martin Scorsese e Leonardo Di Caprio. A Cannes arriverà l'ultimo film del regista americano, Killer of the flower moon, in cui c'è un cast gigantesco: oltre al Premio Oscar per The Revenant, torna Robert De Niro ad essere diretto dal maestro, per quello che viene definito un crime epico basato su una storia vera, una sequenza di omicidi brutali e misteriosi, che insanguinarono la nazione Osage negli anni ’20.

La storia

Gli Osage erano nativi americani, che grazie alla scoperto del petrolio all’inizio del XX secolo si arricchirono notevolmente, attirando l'invidia dei bianchi al potere, che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.

Quando uscirà

Il film di Scorsese è tratto dal best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon, in cui al centro c'è una storia d’amore, quella di Di Caprio per una donna Osage.

