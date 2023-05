Womad, il trionfo della world music a Villa Ada: da Carmen Consoli ai Modena City Ramblers

«Portare il mondo nel mondo», parole di Peter Gabriel, il grande musicista inglese, che 40 anni fa, creò Womad, il più importante festival di world music per promuovere una cultura delle diversità e che per la prima volta arriva a Roma. Dal 9 all'11 giugno, all’interno di Villa Ada, si alterneranno concerti, performance artistiche, workshop di musica, pittura, danza per un pubblico trasversale e famiglie, che si inserisce in un percorso di rilancio della capitale come calamita di eventi.

Bansky, murales rimosso da un edificio distrutto dalle bombe. «I ladri avevano provato a rubarlo»

Roma da record

«Nel 2022 Roma, dopo 11 anni, torna ad essere la prima città in Italia per la stagione concertistica, con 2 milioni di biglietti venduti, 500mila in più di Milano» sottolinea con orgoglio Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi di Roma Capitale durante la conferenza di presentazione di Womad, che aggiunge: «In questo anno e mezzo c’è stata una grande ripresa della città, con appuntamenti di moda, concerti, grandi eventi. Vogliamo investire nella cultura, arte e divertimento, occasioni per spingere le persone a venire a Roma una volta in più.

«Abbiamo sostenuto questa manifestazione perché come Roma siamo fieri di ospitare una manifestazione con 40 anni di storia, che passa messaggi di tolleranza ed integrazione» ha aggiunto Miguel Gotor, assessore alla cultura di Roma Capitale.

Robert De Niro, la prima foto di Gia Virginia: è la settima figlia

Il cartellone di artisti

Tra gli artisti in cartellone: il 7 giugno la preview di Carmen Consoli all’Auditorium Parco della Musica insieme a Mariza, la portoghese regina del Fado, i Modena City Ramblers che presenteranno il loro nuovo album Alto Mare, Enzo Avitabile, Parafonè, gruppo collettivo calabrese ed il sassofonista Daniele Sepe e tra gli ospiti Willie Peyote e Giovanni Truppi, solo per citare gli italiani. Ma Womad trasformerà Villa Ada in un villaggio globale, con artisti da tutto il mondo, dal Brasile al Giappone.

Villa Ada

Ci saranno due palcoscenici, uno all’interno della penisola del laghetto ed un secondo nel pratone, mentre nella zona intermedia ci saranno workshop ed eventi che saranno di attrazione per famiglie e giovani a partire dalle 11 del mattino fino a notte fonda. Dalle 16 concerti di un’ora ciascuno, con ultimo concerto alle 21.30, dopodiché dj set.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 07:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA