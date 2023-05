Caryn Marjorie, l'influencer con centinaia di avatar: «Guadagno 5 milioni al mese»

Potrebbe essere una nuova tendenza. Replicare se stesso influencer grazie alle nuove potenzialità dell'intelligenza artificiale. Ci ha già pensato Caryn Marjorie, 23enne americana, che su Snapchat vanta due milioni di followers, ad emulare migliaia di sè influencer, che dell'originale conservano il modo di scrivere, di rispondere e la voce. E a quanto pare ha trovato un ampio pubblico disposto a pagare per intrattenere una relazione virtuale con la chatbot CarynAi.

Paga due ore con l'escort, lei lo abbandona prima e il cliente non ci sta: «Ora chiamo i carabinieri»

Migliaia di influencer

Usando la tecnologia di OpenAi l'azienda famosa per ChatGpt, la giovane americana è riuscita a creare degli avatar con cui i clienti della piattaforma Forever Voices possono conversare anche in modo spinto, fantasticare pensieri intimi ed addirittura pianificare un futuro insieme, come se a parlare sia la vera Caryn.

Miss Bean, la gatta non vedente che commuove il web: il video è virale

Avatar costoso

Il servizio non è proprio a buon mercato, visto che per un minuto di dialogo con la chat dell'influencer si paga un dollaro. Stando al racconto della ragazza alla testata Fortune, in poco tempo avrebbe guadagnato oltre 70 mila dollari, grazie all'uso dei social per promuoversi con slogan accattivanti: «Hai bisogno di qualcuno che ti ami e si prenda cura di te o semplicemente di una persona che ascolti come è andata la tua giornata? CarynAi sarà lì per te, pronta ad ascoltarti. Una conversazione nella quale non sarai condizionato da alcun limite».

🎤Introducing Forever Voices.

Experience the magic of a live, 2-way audio debate with an AI copy of a former President. Get advise on your startup from AI Steve Jobs. Get taught by Albert Einstein. Or collaborate on your music with AI Taylor Swift. pic.twitter.com/hcEkF8thR0 — Forever Voices (@ForeverVoicesAI) March 30, 2023

Problema etico

L'avatar di Caryn potenzialmente potrebbe farel guadagnare 5 milioni di dollari al mese. «Basterebbe la volontà di pagare di 20mila dei miei 1,8 milioni di follower», ha spiegato la 23enne al magazine americano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA