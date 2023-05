Meta-Siae, accordo per il ritorno della musica su Facebook e Instagram: è valido fino al 6 ottobre

di Redazione web

Meta e Siae hanno trovato un accordo, non definitivo però. Ma tanto basta per far tornare la musica su Instagram e Facebook, almeno fino al prossimo 6 ottobre. E' servito l'intervento di fine aprile del Garante per la Concorrenza (Agcm), a far riaprire la trattativa con la company di Mark Zuckerberg che avevo spento l'audio delle canzoni tutelate dalla Siae, che esprime «soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto».

Torna la musica

Serviranno altri giorni in più però per il ritorno della musica su Instagram e Facebook, che i follower potranno aggiungere ai post, ai Reel e alle Storie. Siae da parte sua ha reso disponibile l'intero catalogo che rappresenta la quasi totalità della musica italiana. Ma la stretta di mano è transitorio, quindi i due attori dovranno discutere della nuova licenza, visto che la precedente è scaduta nel dicembre 2022 e ha portato le trattative ad un nulla di fatto, fino all'epilogo peggiore, cioè la rimozione dei brani dai due social network.

Ottimismo Siae

Siae fa sapere di «rimanere comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all’equità e alla trasparenza, così come chiede anche la direttiva europea sul Copyright.

Ok di Meta

Lato Meta, in una nota chiarisce che «consentirà ad utenti e creator di accedere alla nostra libreria musicale completa, incluso il catalogo Siae, nel pieno rispetto del diritto d'autore di artisti e compositori. I brani del repertorio Siae saranno ripristinati sulle nostre piattaforme, fino al 6 ottobre. Continueremo le negoziazioni con Siae in buona fede nella speranza di raggiungere un accordo a lungo termine».

