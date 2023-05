Robert De Niro, la prima foto di Gia Virginia: è la settima figlia

Si chiama Gia Virginia, l'ultima arrivata in casa De Niro. Il popolare attore è diventato padre per la settima volta, ed insieme alla sua compagna Tiffany Chen ha scelto di darle il nome che portava sua madre, scomparsa nel 2000. Ma dopo la notizia delle nascita di Virginia, oggi durante il talk show del mattino sulla Cbs News condotto da Gayle Kinh, è stato mostrato anche il primo scatto della neonata.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs