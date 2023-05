Bimba di 2 anni ha orecchio arrossato e prurito, scoperta choc dal pediatra

di Redazione web

Aveva l'orecchio arrossato, si grattava continuamente ed iniziava a provare dolore. La piccola Averie, appena due anni, ha vissuto una brutta disavventura ed allarmato sua mamma Jessica, che quando ha compreso che nell'orecchio di sua figlia c'era qualcosa di anomalo, ha chiamato subito il pediatra. Nel corso della visita lo specialista ha visto con l'apposito strumento che il canale auricolare era ostruito.

Bimba di 4 anni ustionata dalle crocchette di pollo McDonald's in Florida. Il papà: «Ha cicatrici sulla pelle». E chiede maxi risarcimento

Orecchio irritato



Jessica DeLoach si era da poco trasferita in una casa nel bosco in Alabama, Stati Uniti e stava facendo dei lavori in giardino, quando dopo una giornata all'aria aperta ha fatto un bagno alla bimba, notando l'irritazione attorno al suo orecchio. Temendo che ci fosse qualcosa all'interno, forse del cibo, ha contattato il suo pediatra che le ha detto di portarla subito nel suo studio.

Bimba di 4 anni azzannata in spiaggia. Il padre sotto choc: «L'ho strappata dai denti di un lupo»

Scoperta choc

La donna ha documentato le varie fasi su TikTok finché dall'orecchio non sono usciti due piccoli animali: due zecche. Il video della rimozione delle zecche è stato visto più di un milione di volte in meno di una settimana, ma l'aspetto più importante è che la bimba non abbia avuto effetti collaterali e si è ripresa completamente circa un mese dopo l'incidente. «Altri genitori mi hanno raccontato di esperienze simili, persino zecche che strisciano sul loro bambino dal loro cane.

Malattie trasmesse

La malattia più comune trasmessa dalle zecche è la malattia di Lyme, che può causare eruzioni cutanee, sintomi simil-influenzali, dolori articolari e debolezza. Per prevenire l'esposizione alle zecche, secondo il National Institutes of Health, è importante indossare indumenti che coprano braccia e gambe e infilare i pantaloni nelle calze o mettere del nastro adesivo attorno alle aperture dei vestiti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA