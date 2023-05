Nel piccolo borgo di Canedo nasce una bimba (grazie al lockdown) dopo 57 anni: è festa grande per l'arrivo di Marghelisa

di Redazione web

Non nasceva un bambino da 57 anni. A Canedo, comune in provincia di Pavia, è un giorno di festa. Perché alla decina di residenti se ne aggiunge uno: Marghelisa, nata pochi giorni fa al policlinico San Matteo di Pavia. Tre chili e 600 grammi che allieteranno i giorni di questo piccolissimo paese, in cui i pianti di una neonata risuoneranno nel silenzio costante che è lo stesso di molti borghi italiani che si stanno spopolando.

Borgo che scompare

Canedo è una minuscola frazione di Romagnese, poco più grande, dove d'inverno i residenti sono quasi la metà, circa 300 mentre d'estate i turisti portano vivacità e 2.500 abitanti. Ma i genitori di Marghelisa hanno fatto una scelta coraggiosa. Durante il lockdown hanno lasciato la loro abitazione a Pavia e sono andati nella vecchia casa di famiglia, che poi hanno deciso di sistemare e restarci per sempre. «La scelta è di rimanere qui tra la natura, in un posto incontaminato, nella quiete», dicono Elisa Nervetti, 36 anni e Luca Truddaiu, 25 al quotidiano La Provincia Pavese.

Scelta alternativa

«Canedo è semi-abbandonata, altre località lo sono del tutto: lo spopolamento è inesorabile, da decenni la gente va verso la città.

