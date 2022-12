Leonardo DiCaprio, un'altra fidanzata under 25? Spunta la nuova fiamma: è un'attrice di 23 anni

La teoria su Leonardo Di Caprio, secondo la quale l’attore non abbia mai relazioni con donne over 25 sembra inarrestabile. Dopo Gigi Hadid ecco spuntare una nuova fiamma nella vita dell'attore Hollywoodiano: si tratta Victoria Lamas, ha 23 anni ed è anche lei un'attrice. L'appuntamento galante è stato paparazzato a Hollywood dove Di Caprio è stato visto mentre rideva e scherzava con la donna di vero gusto.

L'appuntamento di Leonardo Di Caprio

L'attore 48enne vincitore del premio Oscar, che si è guadagnato la reputazione di non aver mai frequentato nessuno di età superiore ai 25 anni negli ultimi anni, è stato visto salire sulla macchina di Victoria dopo una cena in un lussuoso ristorante di Los Angeles.

L'attrice è nata due anni dopo il rilascio del Titanic del 1997, Victoria, figlia dell'attore Lorenzo Lamas, è stata vista lasciare il locale insieme alla star del cinema. Tuttavia, se tra i due ci sia davvero un'interesse o una frequentazione già in atto non è dato saperlo, molti hanno riferito che i due sono stati raggiunti in macchina da altri amici e che quindi non ci sia nulla di tenero ma solo una sincera amicizia.

