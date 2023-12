Jennifer Aniston, scene di sesso con Jon Hamm senza l'intimacy coordinator: «Sono della vecchia scuola, non mi serve»

di Paolo Travisi

Dopo che Hollywood è stata travolta da un'ondata di denunce per molestie e abusi sessuali, subiti (o presunti) da attrici e attori, nel corso della loro carriera, da parte di potenti produttori - uno su tutti Harvey Weinstein - gli studios sono corsi ai ripari creando una nuova figura professionale: l'intimacy coordinator. La traduzione in italiano, suona piuttosto male, il coordinatore dell'intimità, ma in realtà il suo ruolo è molto importante. Lo è per attrici e attori, che possono lavorare sul set, sapendo di avere un figura di riferimento che tutela la loro intimità, lo è per le produzioni che evitano richieste di risarcimento di denaro per vere o presunte molestie a sfondo sessuale.

Il no di Jennifer

Nell'America del MeToo, è una delle attrici più potenti dello star system, Jennifer Aniston, a ribellarsi a questa nuova figura professionale, che da poco è presente anche in Italia. L'attrice, infatti, che sta girando la terza stagione di The Morning Show, serie di Apple Tv, sullo spietato mondo del giornalismo televisivo, avrebbe dovuto fare delle scene insieme al partner di set, Jon Hamm (la star di Mad Men e attualmente in Fargo), di cui ha talmente tanta fiducia da richiedere che non ci fosse l'intimacy coordinator.

Sesso sul set

L'attrice, 54 anni, doveva girare una scena di sesso con il suo collega, nonché amico nella vita, ma tanta era la sicurezza che ha detto alla regista dello show, Mimi Leder, presente per la scena, di sentirsi perfettamente a suo agio, come ha svelato la stessa attrice al magazine Variety. «Jon è stato sempre un gentiluomo, sempre, intendo ogni mossa, ogni taglio mi diceva 'Stai bene?» ha ricordato Aniston, sottolineando che le scene, in realtà erano molto coreografate e il risultato finale viene dato anche dal montaggio.

Attrice della "vecchia scuola"

L'attrice, ex interprete di Friends ai produttori ha detto di essere un'attrice proveniente dagli "old days", della vecchia scuola e di non sapere neanche cosa fosse questa figura professionale, che invece ritiene essere fonte di imbarazzo. «Siamo esperti, possiamo risolvere questo da soli», la risposta di Jennifer Aniston, che nella serie interprete Alex Levy, una anchor woman di altissimo profilo.

