Jennifer Aniston, gli amici preoccupati per lei dopo la morte di Matthew Perry: «Seconda enorme perdita in un anno» Gli amici della Aniston sono preoccupati per come l' attrice sta reagendo alla prematura morte del collega Matthew Perry







di Redazione web Una fonte vicina all'attrice di Friends, ha riveato a "page six", che gli amici di Jennifer Aniston sarebbero preoccupati per lei, dopo la prematura morte del collega Matthew Perry, accaduta meno di una settimana fa. Pare infatti che Jennifer e Courtney, dei restanti 5 attori, siano quelle che vacillano di più, ma che Jennifer sia quella che sta lottando con le proprie emozioni più di tutti. Jennifer Aniston sotto choc per la morte di Perry «È una seconda enorme perdita in meno di un anno, con l’anniversario della morte di suo padre proprio dietro l’angolo. Non ha ancora riconquistato completamente la sua stabilità, e ora questo l’ha buttata giù», ha rivelato la fonte . «Sta cercando di riorganizzarsi e riprendersi, ma è stato un colpo completamente devastante». Jennifer Aniston ha infatti detto addio a suo padre, meno di un anno fa, e nel giro di poco ha dovuto salutare anche quello che per lei e per il cast di Friends era più che un collega, Matthew e gli altri "Amici" erano legatissimi, ritenendosi una vera e propria famiglia. Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA