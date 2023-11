Matthew Perry, al funerale privato gli amici di "Friends". Jennifer Aniston la prima ad arrivare: «Si è messa in disparte e ha pianto»

di Redazione web

Jennifer Aniston è stata una delle prime ad arrivare al funerale del co-protagonista di Friends, Matthew Perry, ma «è rimasta sola a piangere in disparte» durante la semplice cerimonia durata un'ora. L'attrice, 54 anni, Lisa Kudrow, 60 anni, Courteney Cox, 59 anni e David Schwimmer, 57 anni, sono arrivati insieme per l'ultimo addio al collega e amico al cimitero di Forest Lawn, a Los Angeles. Sono stati raggiunti fuori dalla chiesa dal compagno di cast Matt LeBlanc, 56 anni, mentre erano presenti la madre di Perry, Suzanne Morrison, 84 anni, e il patrigno Keith, 76 anni, giornalista di Dateline, così come suo padre John Perry, 82 anni.

Funerali di Matthew Perry , la vicenda

Perry è morto sabato scorso all'età di 54 anni in un apparente annegamento in una vasca idromassaggio nel giardino della sua casa a Pacific Palisades, in California. Aniston e Perry – nati a soli sei mesi di distanza – erano i più giovani dei sei attori di Friends e come tali hanno creato un immediato «cameratismo» quando lo show ha iniziato le riprese nel 1994.

«Al momento della riunione di Friends del 2021 si ipotizzava che Matthew non ne avrebbe fatto parte perché i suoi demoni avevano avuto la meglio su di lui. Ma Jennifer non ce l'avrebbe assolutamente fatta senza di lui. «Si è impegnato e ha avuto successo anche se sembrava fragile. Jennifer «pensava sinceramente che i suoi giorni peggiori fossero ormai alle spalle. Quindi la sua morte, appena due anni dopo, è stata per lei un duro colpo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 15:54

