Matthew Perry, i funerali privati: tutto il cast di Friends in lacrime. La cerimonia vicino agli studi della serie tv

La famiglia di sangue e quella degli amici del cast di Friends. Pochi intimi per i funerali di Matthew Perry, l'attore che ha vestito i panni di Chandler Bill nella popolare serie tv e che è stato trovato senza vitain casa lo scorso 28 ottobre. La cerimonia in forma strettamente privata si è tenuta al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, una scelta non casuale: proprio a due passi ci sono gli studi Warner Bros, per dieci anni una seconda casa per i protagonisti di Friends che, per l'ultima volta, si sono stretti attorno al loro "Matty".

Matthew Perry, i funerali

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno preso parte ai funerali insieme alla mamma di Perry, l'84enne Suzanne Morrison, il patrigno Keith, che ha portato a spalla il feretro, e al padre John Perry, 82 anni. Secondo alcune testimonianze rilasciate ai tabloid britannici, la cerimonia è stata molto emozionante e ha lasciato tutti i presenti in lacrime. Il servizio si è concluso con una versione della canzone di Peter Gabriel "Don't Give Up". Non è chiaro se un funerale così intimo sia stata una richiesta esplicitata dall'attore per il suo ultimo addio o se sia stata la famiglia a decidere. Non è escluso, però, che possa essere celebrata una commemorazione pubblica dell'amatissima star tv.