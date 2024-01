Amici, Maria De Filippi rompe il silenzio sull'addio di Mew e Matthew. Cosa è successo è veramente

di Cristina Siciliano

Dopo quattro mesi di scuola, i due allievi Matthew e Mew hanno lasciato il talent di Amici. Come annunciato in un comunicato comparso al termine di un daytime, i due cantanti hanno abbandonato il talent «per motivi personali» dei quali a oggi siamo all'oscuro. Tuttavia, nelle ultime ore, durante la registrazione della puntata di Amici, che andrà in onda il 14 gennaio, Maria De Filippi ha parlato di quanto successo a Mew e Matthew, spiegando il motivo per il quale hanno lasciato il programma.

Maria su Matthew e Mew: “sono usciti per motivi personali”#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 11, 2024

Cosa è successo

Maria De Filippi durante la puntata ha scelto di affrontare l'argomento che riguarda Matthew e Mew. Grazie alle anticipazione di Amici News è possibile risalire a ciò che ha detto la conduttrice. Maria De Filippi non è stata molto esplicita e ha semplicemente sottolineato: «Sono usciti per motivi personali».

Tuttavia, sul web continuano a girare diverse ipotesi in merito all'uscita dei due cantanti. Molti utenti ritengono che Mew non starebbe bene da un po'. Sembra che i problemi di ansia siano tornati. In questo caso si tratta di attacchi di panico che non l'hanno portata a continuare il suo percorso nella scuola di Amici. Matthew invece, stava già pensando di lasciare la scuola e a tale proposito avrebbe colto la palla al balzo per seguire la sua fidanzata.

Nessuna certezza in merito. Non ci resta che aspettare eventuali dichiarazioni da parte degli ex allievi in merito a tale situazione.

