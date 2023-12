Matthew Perry, l'ex fidanzata: «Una sera l'ho trovato con le mani incollate alle gambe per non consumare droghe»

Le mani incollate alle gambe per non drogarsi. Così Matthew Perry avrebbe cercato di fermare la sua dipendenza dalle droga. A rivelarlo in un'intervista al The Sun è l'ex fidanzata dell'attore Friends trovato morto lo scorso 28 ottobre. Kayti Edwards ha affermato di averlo trovato sdraiato su un divano incapace di muoversi. «Ero a casa di Matthew sulle colline di Hollywood», ha detto. «Stava male, si era sballato tutta la notte con una miriade di droghe, probabilmente crack, cocaina e altre sostanze».