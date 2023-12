L'attore di "Friends" Matthew Perry stroncato dalla ketamina

L'attore di "Friends" Matthew Perry è morto a causa degli "effetti acuti della ketamina", con alcuni altri fattori che hanno contribuito all'incidente tra cui "annegamento, malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina (usata per trattare il disturbo da uso di oppioidi)". Lo hanno reso noto le autorità statunitensi.

Perry è stato trovato morto nella vasca con idromassaggio della sua abitazione a Los Angeles lo scorso 28 ottobre.

La ketamina è un farmaco anestetico che, se assunto a dosaggi inferiori a quelli necessari per l'anestesia, agisce sul sistema nervoso centrale come un potente psichedelico producendo una sensazione di dissociazione tra mente e corpo. Attualmente viene usato quasi esclusivamente in ambito veterinario.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 15:42

