Friends, due copioni trovati nella spazzatura venduti all'asta per 25mila euro: ispirarono due puntate iconiche

I copioni della famosa serie tv americana Friends sono stati venduti. Gli scritti sono stati venduti all'asta per 22.000 sterline (circa 25 mila euro). Si tratta delle puntate che chiudono la quarta stagione della sitcom, quando i sei amici vanno a Londra per le nozze di Ross ed Emily, ma sull'altare lui sbaglia e dice: «Io prendo te, Rachel».

Le sceneggiature sono state recuperate da un bidone della spazzatura da un lavoratore dei Fountain Studios di Wembley, alla fine delle riprese nel 1998. La morte di Matthew Perry lo scorso ottobre ha rinnovato l'affetto per la serie, tornata nella topten di Netflix, tanto che la casa d'aste Hanson Ross ha battuto centinaia di offerte.



L'asta

Come riporta la stampa estera, il prezzo di partenza per i due copioni messi all’asta da Hanson Ross a Royston, nel Regno Unito, era di 600-800 sterline. Ma la scoperta delle due sceneggiature ha fatto impazzire i fan della serie, che hanno presentato centinaia di offerte e hanno fatto lievitare il prezzo fino a circa 25mila euro. Ad aggiudicarsi i due copioni è stato un «acquirente internazionale», di cui non è stata diffusa l’identità, che è riuscito ad avere la meglio sulle altre 218 offerte arrivate da ogni parte del mondo.

Valore in aumento

Dopo la morte di uno degli attori principali della serie, il valore dei copioni è aumentano. Parliamo dell'attore Matthew Perry, morto per un tragico incidente provocato dagli effetti di una serie di sostanze, tra le quali la ketamina, a stroncare la vita di Matthew Perry, il popolare e amato Chandler Bing di 'Friends'.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Gennaio 2024, 15:49

