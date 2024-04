Matthew Perry, il ricordo di Lauren Graham: «Non è stato un fidanzato, ma c'è sempre stato. È l'uomo che mi ha fatto ridere di più»

di Serena De Santis

Mesi dopo la sua morte, continuano a uscire rivelazioni sulla star di Friends Matthew Perry, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del cinema. Tra i diversi attori che continuano a ricordarlo c'è Lauren Graham, la star di Una mamma per amica, che ha parlato di lui durante una recente intervista rilasciata al programma televisivo degli Stati Uniti E! News per la pubblicazione del suo ultimo libro.

Nel corso della puntata, Graham ha spiegato come i due fossero tanto legati raccontando del regalo che Perry le ha fatto per il suo ultimo compleanno: «Voleva condividere con me una delle sue passioni più grandi. Ci eravamo avvicinati di nuovo giusto qualche mese prima della sua scomparsa».

Il ricordo dell'attrice

La protagonista di Una mamma per amica ha spiegato come l'attore, sette mesi prima di morire all'età di 54 anni, le avesse regalato un set di pickleball, uno sport molto simile al tennis, così da condividere con lei una delle sue più grandi passioni. «Matthew - ha spiegato Lauren Graham - era innamoratissimo di questo sport, lo stava utilizzando proprio come terapia.

Lauren e Matthew si sono conosciuti sul set di Birds of America - Una famiglia incasinata, uscito nelle sale cinematografiche nel 2008. Da allora, i due attori sono sempre stati legati da una grande amicizia, anche se a volte il lavoro li vedeva lontani l'uno dall'altra. «Tecnicamente - ha continuato la produttrice televisiva - non è mai stato un fidanzato, ma è sempre stato presente nella mia vita. Capitava che ci allontanassimo per un anno, ma poi tornava sempre nella mia vita. Ci eravamo riavvicinati giusto pochi mesi prima che lui morisse. Matthew è stato l'uomo che mi ha fatto ridere di più. Era così bello averlo vicino ed essere sua amica».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 13:55

