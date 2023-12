Jennifer Aniston su Matthew Perry: «Era felice e in salute poco prima di morire, voglio che la gente sappia questo»

di Alessia Di Fiore

In una recente intervista a Variety, Jennifer Aniston si è espressa in merito alla morte del suo amcio e collega Matthew Perry, la cui morte è evvenuta lo scorso 28 ottobre.

I due avevano lavorato insieme all'interno del cult anni '90 Friends, l'uno al fianco dell'altro per ben 11 stagioni, e insieme agli altri membri del cast avevano formato un legame indissolubile, al pari di una famiglia.

Le ultime ore della star di Friends

I sei protagonisti erano soliti scriversi quotidianamente, anche nel giorno della morte di Perry, Jennifer ha raccontato che quella stessa mattina i due si erano scambiati numerosi messaggi: «Era felice. Era in salute. Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma. Era felice, questo è tutto ciò che so», ha riferito l'attrice.

Negli ultimi 10 anni Matthew Perry ha vissuto numerosi alti e bassi. «Voglio che la gente sappia che era davvero in salute, e che stava meglio. Stava perseguendo un obiettivo. Ha lavorato così duramente. È stato davvero un duro colpo per lui. Mi manca molto. Manca a tutti. Ci ha fatto ridere molto», afferma Jennifer in merito alla rinomata comicità dell'amico.

