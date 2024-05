Elisabetta Gregoraci: «Ho avuto una settimana un po' così. Diciamo un po' tosta». Poi l'invito al matrimonio...

di Cristina Siciliano

Elisabetta Gregoraci, dopo la sua ultima vacanza a Marrakech con il suo attuale fidanzato, Giulio Fratini, è tornata più attiva che mai sui suoi canali social. La showgirl dopo aver trascorso qualche giorno indimenticabile di relax, ha ripreso a pieno la sua routine quotidiana a Monaco tra lavoro e famiglia. Elisabetta infatti non smette di raccontare su Instagram l'armonia che contraddistingue il rapporto con suo figlio Nathan Falco, 14 anni. E proprio nelle ultime ore, mentre era in auto per andare a prendere il suo "ometto" a scuola, Elisabetta ha spiegato ai suoi follower che la scorsa settimana non è stata semplice da gestire.

Elisabetta Gregoraci su Instagram

«Io ho avuto una settimana un po' così - ha spiegato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Diciamo un po' tosta ma va meglio.

«La mia cuginetta si sposa». Sono queste le parole che la showgirl ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Il biglietto è molto elegante e raffinato e presenta solo i nomi degli sposi incisi sul front: «Tommaso e Maria Rosaria».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA