George Clooney su Matthew Perry: «Non era felice nemmeno dopo il successo di Friends»

di Alessia Di Fiore

Durante la premiere del suo nuovo film, George Clooney si è espresso in merito all'amico Matthew Perry, venuto a mancare lo scorso 28 ottobre e del perchè nonostante il successo di Friends non fosse felice e appagato.

Clooney ha raccontato di come sia sttao difficile vedere il suo amico Matthew combattere i suoi problemi con alcol e droga durante il periodo in cui entrambi erano impegnati a girare le rispettive serie dell'NBC E.R. e Friends.

Cloooney su Perry

«Conosco Matt da quando aveva 16 anni, giocavamo a paddle tennis insieme. Era 10 anni più giovane di me ed era un bravo e divertente ragazzino», ha raccontato George a Deadline.

Continua: «Diceva sempre di voler far parte di una sitcom e che se ci fosse riusito sarebbe stato la persona più felice del mondo...

«Non è stato facile vedere Matthew in quelle condizioni», afferma George riferendosi al buio periodo di Matthew. Poi ha aggiunto: «Non riuscivamo a capire cosa stesse passando per la sua testa, sapevamo solo che era infelice, a volte si pensa che i soldi e il successo portino automaticamente alla felicità, ma non è così, la felicità viene da se stessi e dalla propria vita», conclude George su Matty.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 19:09

