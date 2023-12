Matthew Perry morto per «gli effetti acuti della ketamina»: l'indiscrezione dei media Usa

di Redazione web

L'attore Matthew Perry, celebre per aver interpretato il ruolo di Chandler nella popolare serie Friends, sarebbe morto per «acuti effetti della ketamina». Lo riferisce Fox News. Perry era stato ritrovato morto nella vasca idromassaggio. Gli investigatori avevano eseguito un'autopsia il giorno successivo.

Le indagini

Gli investigatori di Los Angeles stavano ancora indagando sulle ultime ore di vita di Perry, il cui corpo è stato trovato il 28 ottobre nella jacuzzi della sua villa di Pacific Palisades. A chiamare il 119 era stato il suo assistente che, una volta arrivato in casa della star, lo aveva trovato privo di sensi. Al loro arrivo i soccorritori dell'ambulanza hanno potuto solamente confermare che Perry «era già deceduto».

In una recente intervista a Variety, Jennifer Aniston si è espressa in merito alla morte del suo amico e collega Matthew Perry, la cui morte è evvenuta lo scorso 28 ottobre.

Le ultime ore della star di Friends

I sei protagonisti erano soliti scriversi quotidianamente, anche nel giorno della morte di Perry, Jennifer ha raccontato che quella stessa mattina i due si erano scambiati numerosi messaggi: «Era felice. Era in salute. Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma. Era felice, questo è tutto ciò che so», ha riferito l'attrice. Negli ultimi 10 anni Matthew Perry ha vissuto numerosi alti e bassi. «Voglio che la gente sappia che era davvero in salute, e che stava meglio. Stava perseguendo un obiettivo. Ha lavorato così duramente. È stato davvero un duro colpo per lui. Mi manca molto. Manca a tutti. Ci ha fatto ridere molto», afferma Jennifer in merito alla rinomata comicità dell'amico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA