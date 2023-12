Rihanna ha acquistato la casa di Matthew Perry: il prezzo del super attico non è per tutti

di Alessia Di Fiore

A un mese dalla scomparsa di Matthew Perry, attore della celebre sitcom anni '90 "Friends", il suo attico da 19 milioni di dollari è stato venduto alla pop star Rihanna.

Dopo la nascita del secondo figlio, avuto con il rapper Asap Rocky, Riri ha iniziato a cercare una nuova sistemazione per lei e la sua famiglia per permettere ai suoi figli di crescere in serenità, lontano da fotografi e paparazzi.

La casa da sogno

La scelta è così ricaduta sulla "casa a prova di paparazzi", dell'interprete di Chandler Bing, l'appartamento è infatti situato al 40esimo piano del palazzo Century a Los Angeles ed è circondato da 1,6 ettari di giardini, utili per tenere lontani ospiti indesiderati.

L'enorme attico, dotato di numerose terrazze e pareti di vetro, regala ai condomini una vista mozzafiato di L.A. e comprende un soggiorno dotato di due caminetti, una camera padronale, quattro camere da letto, otto bagni, una sala giochi e un home theater, cucina e sala da pranzo sono separate.

