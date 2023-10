Matthew Perry, il patrimonio: aveva "svenduto" beni immobili per 35 milioni di dollari e si era trasferito in un cottage

di Mario Landi

Qual era il patrimonio di Matthew Perry? L'attore, scomparso all'età di 54 anni lo scorso fine settimana, nell'ultimo periodo aveva comprato e venduto diverse case. In particolare aveva venduto una villa lussuosa per un cottage più modesto. Secondo le fonti citate dal New York Post, stava combattendo un profondo senso di solitudine. “Trascorreva la maggior parte dei suoi giorni a casa sua ed era molto solo", ha condiviso una fonte. Nell’estate del 2020, nel bel mezzo della pandemia di COVID-19, Perry si è aggiudicato un accogliente cottage di 3.000 piedi quadrati a Los Angeles per 6 milioni di dollari. Un passo indietro rispetto alla sua precedente dimora.

La villa a Malibu

Un vero e proprio ridimensionamento. Anche perché la star di Friends precedente viveva a Malibu, in una vasta proprietà di 5.500 piedi quadrati di fronte all'oceano. La villa alla fine fu venduta per 13,1 milioni di dollari, tre anni fa.

L'attico a Los Angeles

Perry possedeva anche un lussuoso attico di Los Angeles di 9.300 piedi quadrati, che ha acquistato nel 2017 per 20 milioni di dollari. Stimata 35 milioni di dollari, l'ha venduta nel 2021 per 21,6 milioni di dollari. A chi?

La vendita a Rihanna

L'acquirente è Rihanna. L'ultima dimora di Perry, situata nel quartiere di Pacific Palisades, era un gioiello in stile ranch della metà del secolo che aveva subito recenti ristrutturazioni.

Il lusso

All'interno, la casa ha pavimenti in rovere, una grande sala che comprende zone soggiorno e pranzo e una cucina abitabile, completa di uno splendido portabottiglie dal pavimento al soffitto. Delle quattro camere da letto, due erano master suite, dotate di porte scorrevoli che conducono ai pergolati. All'esterno, il terreno di 0,37 acri ospitava una piscina rialzata con vista sull'oceano. Perry ha successivamente aggiunto una nuova piscina quando ne ha acquisito la proprietà.

L'ultimo post

Pochi giorni prima della sua scomparsa, l'attore ha condiviso un'ultima, inquietante foto su Instagram. Seduto in una vasca idromassaggio con le cuffie, ha sottotitolato il post con: “L'acqua calda che vortica intorno ti fa sentire bene? Sono Mattman." Ha anche condiviso un video della luna, alludendo a Batman, scrivendo: “Capisci cosa sto cercando di dirti? – Sono Mattman.” Giorni dopo, Perry è stato scoperto morto nella vasca idromassaggio. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato la notizia, affermando di aver risposto a un'indagine sulla morte del 28 ottobre, rivelando che Perry aveva circa cinquant'anni quando morì.

Il calvario degli ultimi anni

Il viaggio di Perry verso i suoi ultimi anni è stato segnato da una profonda trasformazione. Solo un anno prima della sua prematura scomparsa, ammise candidamente di desiderare un amore duraturo e l’opportunità di diventare padre. Nonostante le storie d'amore di alto profilo con star come Julia Roberts e Lizzy Caplan, Perry si ritrovava spesso a porre fine alle relazioni, perseguitato da una paura irrazionale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 19:55

