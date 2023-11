Matthew Perry morto, cosa è successo davvero? I primi risultati dell'autopsia: «Nessuna traccia di metanfetamina o Fentanyl nel sangue»

La morte di Matthew Perry non è stata causata da overdose di Fentanyl o metanfetamine. Ecco i risultati dei primi test dell'autopsia (fatta il 29 ottobre) sul corpo dell'attore trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio sabato scorso. Tuttavia per sapere se nel suo sangue fossero presenti altre droghe illegali o livelli di eventuali farmaci da prescrizione in percentuali letali bisognerà attendere dai 4 ai 6 mesi, quando gli esiti dell'autopsia saranno analizzati da un medico legale che confermerà le cause della morte.