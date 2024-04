Malore durante l'allenamento, maratoneta muore a 34 anni: cercava il tempo per conquistare l'Olimpiade

di Redazione web

Aveva solo 34 anni Adrian Lehmann, il maratoneta svizzero che è rimasto vittima di un malore mentre preparava per la maratona di Zurigo. Nonostante in un primo tempo le sue condizioni fossero giudicate stabili, il giovane originario di Berna è morto. A darne notizia è Swiss Athletics.

Morto maratoneta olimpico, atletica sotto choc

La morte di Lehmann ha scioccato tutto il mondo dell'atletica, anche perché il 34enne svizzero aveva ricevuto un trattamento medico tempestivo, ed era stato subito soccorso sul posto dopo l'attacco cardiaco. In ospedale, però, le conseguenze si sono rivelate più gravi del previsto. «Purtroppo Ädu non ha potuto essere aiutato nonostante le migliori cure mediche, e sabato sera si è addormentato per sempre – si legge nella nota stampa diramata dal presidente della Federazione nazionale, Christoph Seiler –. Siamo immensamente rattristati e costernati da questa notizia: porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici e auguriamo loro tanta forza in questo momento difficile».

Lehmann sperava di raccogliere nella maratona di Zurigo molti punti che gli avrebbero fatto guadagnare qualche posizione nel ranking mondiale, determinante per potersi qualificare alla Maratona olimpica in estate a Parigi, ma anche per gli Europei di Roma a giugno.

