Matthew Perry, l'eredità da 120 milioni (e le royalties da sogno): il testamento dell'attore di Friends e chi riceverà il suo patrimonio

Matthew Perry è morto la scorsa settimana, lasciando i fan e gli amici nello sconforto. Il "Chandler" di Friends è stato trovato senza vita nella sua villa di Los Angeles. Non sono ancora chiare le cause del decesso. L'autopsia definitiva, con la certezza di ciò che è successo, si avrà solo tra qualche mese. Nella sua vita, forse complice la lunga lotta con la dipendenza da droga e alcol, non si era mai sposato, né aveva avuto mai figli. Dunque, chi riceverà il suo patrimonio, stimato in 120 milioni di dollari?

