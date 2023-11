Matthew Perry morto, indagini per omicidio e rapina: il mistero delle ultime ore e i farmaci trovati in casa. Cosa è successo realmente?

Matthew Perry morto, la star di Friends trovata senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles, era «pulito» di sostanze come il Fentanyl e le metanfetamine, secondo i risultati preliminari delle analisi del coroner di cui afferma di essere entrato in possesso il sito Tmz. Altri test tossicologici sono in corso e i risultati non si avranno prima di quattro-sei mesi, sostiene Tmz.

Cosa è realmente successo alla star di Friends? Le ultime ore di vita dell'attore sono ancora un mistero. Intanto a New York è un pellegrinaggio continuo dei fan nella casa dove si giravano le riprese di Friends.