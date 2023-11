Matthew Perry, la relazione che non ti aspetti tagliata in Friends: «L'ho fatto per Chandler» Il legame di Matthew con Chandler, il personaggio che interpretava in Friends, è sempre stato fortissimo







di Anna Malci Il dolore per la morte di Matthew Perry è ancora molto vivo nelle memorie dei fan di Friends che sono cresciuti con l'ironia e le battute fuori luogo di Chandler Bing, uno dei sei personaggi principali della sitcom americana che ha inflluenzato le serie tv degli anni 2000. La vita di Chandler ha preso una svolta molto importante all'interno della storia, dopo il viaggio a Londra per assistere al matrimonio di Ross, fratello di Monica. La storia d'amore tra Chandler e Monica è nata per caso, ma è stata sin da subito apprezzata dai fan che li hanno sostenuti anche nei momenti più difficili. Negli scorsi giorni è apparsa una testimonianza di un'attrice che avrebbe dovuto interpretare un ruolo centrale in Friends, ma Matthew Perry ha vietato il suo ingresso, per il bene di Chandler. Andiamo a scoprire che cosa è successo. Matthew Perry com'è morto? I risultati dell'autopsia: «Nessuna traccia di metanfetamina o Fentanyl nel sangue» La storia d'amore tra Chandler e Monica Chandler e Monica sono stati la coppia più solida all'interno di Friends, una sorta di genitori per Rachel, Joey, Ross e Phoebe che sapevano di poter contare sempre sui loro consigli e sul loro affetto. L'attrice Lisa Cash ha confessato di essere stata scritturata dagli autori della serie per interpretare un ruolo molto centrale e di svolta: l'amante di Chandler Bing. Tuttavia, Matthew Perry si sarebbe rifiutato di far intraprendere questa strada al suo personaggio che finalmente aveva trovato la serenità accanto a Monica. «L'ha fatto per Chandler, lui meritava di essere felice accanto alla donna della sua vita», ha rivelato Lisa, condividendo un ricordo che ha conservato per anni. Matthew Perry era legatissimo a Chandler e non avrebbe mai permesso di rovinare il suo lieto fine, quello che lui stesso, purtroppo, non ha mai avuto. Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA