Chiara Ferragni, lo sfottò di Pio e Amedeo: «Ecco il nostro pandoro, va in beneficenza a noi... tanto poi ci scusiamo in pigiama»

di Paolo Travisi

I comici più scorretti nel panorama italiano, Pio e Amedeo, non potevano non prendere di mira Chiara Ferragni. In una puntata delle Iene, dove sono stati ospiti per promuovere il loro ultimo film, Come uno scoglio, la coppia di amici-comici di Foggia, ha messo in scena un gustoso siparietto sulla vicenda che tiene i media incollati da circa una settimana: la multa dell'Antitrust da 1,4 milioni di euro nei confronti di Chiara Ferragni e di Balocco, per l'ormai nota vicenda del pandoro e la beneficenza.

L'ironia su Chiara Ferragni

Dopo il video in cui l'influencer più famosa d'Italia si scusa per quello che lei chiama "errore di comunicazione", Pio e Amedeo non sono proprio riusciti a trattenersi dal commentare la vicenda con la loro consueta ed apprezzata ironia: «Finalmente è uscito il nostro pandoro, un progetto tutto nostro con il biglietto del film nostro dentro. Il ricavato andrà in beneficenza a noi.

Pandoro da collezione

E se Pio e Amedeo, con la loro comicità sottolineano quanto sia facile, ma costoso comprarsi la dignità, basta sborsare un milione di euro, intanto in rete su Ebay, c'è chi è disposto a comprare il pandoro oggetto della multa, a partire da 79 euro, specificando che si tratta di un oggetto da collezione, perché il pandoro non è più commestibile. E l'asta sembra aver già superato le 300 euro di offerte, mentre compare in vendita anche la boccetta con «le lacrime di Chiara Ferragni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 15:33

