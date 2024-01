Roaming dati, cambiano le tariffe all'estero: ecco come regolarsi quando si viaggia

Con il nuovo anno, cambiano anche le modalità per il roaming dati in Europa, ovvero il traffico per la navigazione web per l'uso della rete per scambiarsi chat, usare il gps, inviare email, insomma tutte le comuni attività che si svolgono con lo smartphone. Solo che quando si valicano i confini italiani, ci sono delle limitazioni da conoscere e che possono differenziarsi da gestore a gestore.

