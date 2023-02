«TikTok va disinstallata», la Commissione europea la vieta ai dipendenti

di Redazione web

La Commissione europea ha chiesto a tutti i dipendenti con la app di TikTok installata sui dispositivi aziendali e su dispositivi personali con accesso al servizio di telefonia mobile della Commissione di disinstallarla al più presto. Lo conferma l'esecutivo europeo dopo indiscrezioni di stampa al riguardo. Continua quindi il pugno duro della CommissIone verso l'app cinese.

L'avvertimento al ceo di Tik Tok Zi Chew

Nelle scorse il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton aveva messo in allerta il ceo di TikTok Shou Zi Chew, avvertendolo che il social potrebbe essere bannato dall'Europa se non rispettasse le nuove regole sui contenuti digitali prima della scadenza del Primo settembre. Un'azione che segna un cambiamento netto rispetto al (quasi) totale silenzio della Ue nei confronti dell'app cinese.

